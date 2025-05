Calciomercato Inter occhi puntati su Bonny e Castro | la società nerazzurra prepara la rivoluzione in attacco

Nel cuore della corsa per il titolo e della finale di Champions, l'Inter stanzia le sue strategie di mercato. Gli occhi della società nerazzurra sono puntati su Bonny e Castro, due talenti che potrebbero rivoluzionare l'attacco. Attenzione anche su Zirkzee, con dettagli che delineano un'estate rovente per il club di Milano.

Calciomercato Inter, la società nerazzurra mette nel mirino Bonny e Castro. Occhi anche su Zirkzee: i dettagli. L’ Inter è attualmente concentrata sul finale di stagione, con la corsa per il titolo e la finale di Champions, ma sta già pianificando la prossima stagione in vista del Mondiale per Club a giugno. In attesa di cambiamenti significativi in attacco, Arnautovic e Correa se ne andranno, mentre Taremi è sotto esame dopo una stagione deludente. La dirigenza intende completare alcune trattative prima del Mondiale per Club per garantire una squadra competitiva. Per sostituire i partenti, si stanno considerando diversi attaccanti. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, tra i nomi sul tavolo ci sono Zirkzee, che ha deluso a Manchester, e Ange-Yoan Bonny del Parma, che potrebbe essere un buon rinforzo anche nell’ottica di far rifiatare Thuram, dato che possiede più o meno le stesse caratteristiche del francese. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, occhi puntati su Bonny e Castro: la società nerazzurra prepara la rivoluzione in attacco

