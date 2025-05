2025-05-15 16:01:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Serie B: Spezia in pole per la promozione, la Cremonese insegue in quota. Playout, il Frosinone avanti nel testa a testa con la Salernitana Altri campionati Italia Calciomercato.com.. Home.. Serie B: Spezia in pole per la promozione, la Cremonese insegue in quota. Playout, il Frosinone a.. Chiusa la regular season, la serie B ha emesso i verdetti. Si inizia sabato 17 maggio con Catanzaro-Cesena e Juve Stabia-Palermo, sfide valide per il turno preliminare dei playoff, in gara secca. Spezia e Cremonese entreranno in gioco a partire dalle semifinali. Per i bookmaker, la squadra di Luca D’Angelo è la favorita, a quota 2,75, a centrare la quarta promozione in Serie A della sua storia. 🔗Leggi su Justcalcio.com

