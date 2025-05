Calciomercato arriva Adeyemi in Serie A | Chelsea anticipato

Karim Adeyemi è pronto a dire addio al Borussia Dortmund per iniziare una nuova avventura in Serie A, segnando una svolta importante nella sua carriera. Il giovane attaccante, inizialmente accostato al Chelsea, sembra destinato a restare in Italia, dove si attende con trepidazione il suo arrivo per la prossima stagione.

Karim Adeyemi è pronto per voltare definitivamente pagina dicendo addio al Borussia Dortmund. Spunta l’affare in Serie A, non giocherà in Premier League Una nuova svolta decisiva per l’attaccante tedesco del Borussia Dortmund Karim Adeyemi. Ecco la nuova soluzione in vista della prossima stagione in Serie A: già a gennaio è stato vicinissimo al suo trasferimento in Italia, ma scopriamo gli ultimi dettagli della futura operazione. Calciomercato, arriva Adeyemi in Serie A: Chelsea anticipato – Lapresse – calciomercato.it Saranno settimane intense per programmare la prossima stagione in Serie A. I top club italiani sono sempre alla ricerca di validi profili interessanti per ambire a grandi palcoscenici. Spunta nuovamente il profilo di Adeyemi che è pronto a dire addio al Borussia Dortmund senza qualificazione alla prossima Champions. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, arriva Adeyemi in Serie A: Chelsea anticipato

