Calcio violento | prende l' arbitro per il collo e lo minaccia squalificato per tre anni

Nel mondo del calcio amatoriale, la violenza continua a macchiare il gioco. Un incontro si è trasformato in un violento scontro, con un arbitro minacciato e aggredito. Il giudice sportivo Fabrizio Domenico Mastrangeli, accompagnato dal rappresentante AIA Fabio Fiordi, ha affrontato l’ennesimo caso di intolleranza, facendo luce su episodi inquietanti che minacciano la sportività sul campo.

Minacce, insulti, pugni in faccia e petardi in campo. Anche questa settimana il giudice sportivo territoriale Fabrizio Domenico Mastrangeli, assistito dal rappresentante dell’Aia Fabio Fiordi, ha dovuto decidere sul consueto florilegio di episodi avvenuti nel corso delle ultime partite dei. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Calcio violento: prende l'arbitro per il collo e lo minaccia, squalificato per tre anni

