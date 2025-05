CESENATICO (Cesena) "Quelli che cerchiamo noi, li paghiamo. Ma da quelli che non cerchiamo, ci facciamo pagare". Salvatore Bagni va dritto al punto come quando andava dritto sul pallone: una vita da mediano nei gloriosi anni 80, a rubar palloni da servire poi sui piedi di gente come Maradona. La seconda vita di Bagni è quella del cacciatore di baby calciatori da trasformare in campioni. Ma se di talento non ce n’è a sufficienza, il sogno del professionismo non deve per forza sfumare: basta pagare e le porte di un club almeno di Serie C si aprono magicamente. Sono state le Iene a incastrare l’ex centrocampista che ha vinto uno scudetto col Napoli, ha giocato con Perugia Inter, Carpi, Avellino e per 41 volte ha indossato la maglia della Nazionale. Adesso ha 69 anni e gestisce con il figlio Gian Luca l’agenzia di procura per calciatori "Be Gr8 Sport". 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Calcio I sogni a pagamento