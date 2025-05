Calcio estero dalla Premier alla Ligue 1 | i migliori bomber del 2024-2025

Il panorama calcistico internazionale si avvia verso la conclusione della stagione 2024-2025, con il focus sui migliori bomber dai campionati di Premier League alla Ligue 1. Mentre alcune squadre hanno già celebrato la vittoria, l'emozione resta alta per le posizioni in classifica, le qualificazioni europee e le retrocessioni che definiranno il futuro delle massime serie.

Una manciata di partite per decretare i vincitori. In qualche campionato c’è chi ha vinto con ampio anticipo ma fino all’ultimo sarà grande la suspence nell’attesa di sapere la composizione anche delle coppe europee del prossimo anno, così come chi dovrà abbandonare le massime serie e quali squadre emergeranno dalle categorie inferiori. Ma nel calcio, . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calcio estero, dalla Premier alla Ligue 1: i migliori bomber del 2024-2025

Ne parlano su altre fonti

Calcio estero, dalla Premier alla Ligue 1: i migliori bomber del 2024-2025

calcionews24.com scrive: Una manciata di partite per decretare i vincitori. In qualche campionato c’è chi ha vinto con ampio anticipo ma fino all’ultimo sarà grande la suspence nell’attesa di sapere la composizione anche dell ...

TV - Calcio estero, Premier League e Bundesliga live su Sky e in streaming su NOW da venerdì 16 a martedì 20 maggio

Come scrive napolimagazine.com: Nella Casa dello Sport di Sky, da venerdì 16 a martedì 20 maggio, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusiva live su Sky e in streaming su NOW. In campo la Premier League – grande e ...

Kulusevski, l'infortunio e la decisione per la finale di Europa League

Come scrive tuttosport.com: Bruttissime notizie per Dejan Kulusevski ad una settimana dalla finale di Europa League tra Tottenham e Manchester United. L'esterno svedese ex Juve non potrà infatti prendere parte all'impegno a segu ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Spedire un pacco all'estero: le soluzioni più indicate

Se vi è mai capitato di dover spedire un pacco, allora sapete che ci sono diverse possibilità di scelta - dalla più conveniente alla più veloce - per la spedizione ordinaria di un pacco fuori dai confini dell’Italia.