Inizia l’effetto domino nel calcio dilettantistico, con questa prima fase che riguarderà soprattutto direttori sportivi e allenatori, tra trattative in corso, voci e ufficialità. Partiamo dalla Promozione, dove è ufficiale il cambio alla Sammartinese: il nuovo mister dei neroverdi è Andrea Salsi (prende il posto di Mauro Reggiani), che sarà affiancato dal vice Davide Alberti (al posto di Enrico Neviani). Occhio al BibbianoSan Polo, sempre per la panchina: sembra a un passo Giuseppe Nazzani (prenderebbe il posto di Andrea Tedeschi), che nelle ultime stagioni ha guidato la Riese. I rossonero di Rio Saliceto nel caso potrebbero virare su Davide Pavesi, tecnico tra le altre ex del Casalgrande. Situazioni da monitorare. Tornando alle ufficialità, invece, ecco sempre in Promozione il molto attivo BaisoSecchia: confermati altri due giocatori, che sono il terzino destro Francesco Bonini, classe ’91 che sarà al settimo anno in gialloblù, e il centrocampista Matteo Ghirelli, classe ’98 che sarà alla sesta stagione baisana. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcio dilettantistico: cambi di allenatori e direttori sportivi in Promozione ed Eccellenza