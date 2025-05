Il testimone smentisce l'accusa della donna: "Nessuno l'ha fatta bere, era consenziente, non c'era droga. Siamo sconvolti, non va bene raccontare cose che non esistono" Il calciatore dell'Udinese Oumar Solet è stato accusato di una presunta violenza sessuale da parte di una donna di 30 anni. 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Calciatore Udinese Solet accusato di stupro, testimone smentisce: "Lei ha bevuto da sola, fatto scambio di coppia, era consenziente"