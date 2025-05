Calci e pugni al bancomat poi morde i carabinieri | 36enne finisce in manette

Un episodio di violenza e disturbo pubblico si è verificato a Verona, dove una 36enne, visibilmente ubriaca, ha preso a calci e pugni un bancomat in via Leonardo da Vinci. Durante l'intervento dei carabinieri, ha reagito mordendo gli agenti, portando così al suo arresto nel pomeriggio di martedì. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i passanti.

Sarebbe stata palesemente ubriaca, mentre prendeva a calci e pugni uno sportello bancomat della filiale Unicredit di via Leonardo da Vinci, a Verona, ed inveiva contro i passanti. Nel pomeriggio di martedì, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Verona hanno tratto in arresto una. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Calci e pugni al bancomat, poi morde i carabinieri: 36enne finisce in manette

