Calano Piazza Affari e Ftse Mib Leonardo avanza su interesse per Idv

Piazza Affari continua a risentire di un andamento negativo, con il Ftse Mib in calo dello 0,45%. In contesto di tensione, spicca l'andamento di Leonardo, supportata dall'interesse per l'IDV. Lo spread tra Btp e Bund aumenta, mentre i rendimenti su entrambi i titoli evidenziano dinamiche contrastanti.

Procede in calo Piazza Affari dopo oltre mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,45% a 40.173 punti e lo spread tra Btp e Bund tedeschi in rialzo a 102,2 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,5 punti al 3,69% e quello tedesco di 2,3 punti al 2,67%. Sotto pressione Iveco (-5%) dopo la trimestrale con ricavi e utile in calo, ma la conferma delle stime sull'intero esercizio. Allo studio anche lo scorporo della divisione veicoli militari ( Idv ), su cui ha manifestato il proprio interesse Leonardo (+3,5%). Proprio Idv nel trimestre ha visto salire i propri ricavi di oltre il 30% a 278 milioni. Deboli Tenaris (-2,31%), Prysmian (-1,63%), Unicredit (-1,53%), Banco Bpm (-1,5%) e Pirelli (-1,4%), fresca di trimestrale e in assenza di un accordo sulla governance con i soci cinesi di Sinochem.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Piazza Affari in calo: Ftse Mib giù dello 0,45%, Iveco sotto pressione

Segnala msn.com: L'indice Ftse Mib cala dello 0,45% a Piazza Affari. Iveco in difficoltà dopo la trimestrale, Leonardo interessata a Idv.

Piazza Affari, azioni Iveco affondano post utili. Tra i titoli focus anche su ENI con annuncio su Plenitude

Secondo money.it: Azioni ENI e Iveco sotto la lente a Piazza Affari, dopo gli ultimi annunci delle due aziende quotate sul Ftse Mib.

Piazza Affari un passo avanti alle altre Borse europee che procedono caute

finanza.repubblica.it scrive: (Teleborsa) - Bilancio negativo per le principali borse europee, mentre la Borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Dopo il rally innescato, a inizio settiman ...

