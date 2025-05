Calabria una Coppa Italia dal sapore agrodolce | gioia Bologna pensieri rossoneri

Ieri sera, Davide Calabria ha vissuto un'esperienza agrodolce durante la finale di Coppa Italia, condividendo emozioni contrastanti tra gioia e nostalgia. Il video dell'ex capitano del Milan, mentre si trovava sul prato dell'Olimpico, cattura l'essenza di un momento speciale per i rossoneri, riflettendo sull'importanza della sua carriera e dei legami indissolubili con il club.

Il video di Calabria commosso per il Milan mentre il resto del Bologna festeggia la Coppa Italia

Riporta fanpage.it: Mentre tutti i giocatori del Bologna sono in euforia per la vittoria della Coppa Italia, Calabria cammina assorto in mezzo al campo completamente da solo ...

Cosa è successo tra Conceição e Calabria durante la premiazione in finale di Coppa Italia?

Secondo tag24.it: In Coppa Italia un episodio controverso ha attirato l'attenzione durante l premiazione del Bologna: cosa è successo tra Conceição e Calabria?

Conceiçao non stringe la mano a Calabria durante la premiazione della Coppa Italia vinta dal Bologna

Riporta ilfattoquotidiano.it: Che Sergio Conceiçao e Davide Calabria non avessero un rapporto idilliaco è risaputo. Il pensiero va subito a quanto successe in campo a San Siro lo scorso 26 gennaio al termine del match vinto 3-2 in ...

