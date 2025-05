Cagliari vs Venezia | le probabili formazioni

Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20242025. I sardi sono vicini alla salvezza, non così i lagunari che devono provare a fare bottino pieno nelle ultime due gare. Cagliari vs Venezia si giocherĂ domenica 18 maggio 2025 alle ore 20.45 presso l’Unipol Arena. CAGLIARI VS VENEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi si avviano a festeggiare la terza permanenza nella massima serie dopo una stagione contrassegnata da alti e bassi. La squadra di Nicola è reduce da due sconfitte consecutive ma, a causa dei passi falsi delle dirette concorrenti, dista un solo punto dalla salvezza. Sembravano spacciati i lagunari e, invece, grazie all’ultima vittoria casalinga contro la Fiorentina, hanno riaperto clamorosamente la lotta salvezza. La squadra di Di Francesco devono assolutamente ottenere i tre punti, per poi giocarsi tutto negli ultimi 90 minuti. 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com

