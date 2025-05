Vecchiano, 15 maggio 2025 – Attimi di paura questa mattina 15 maggio vicino alla stazione ferroviaria di Vecchiano, dove una donna è caduta mentre si trovava oltre la linea gialla, proprio durante il passaggio di un treno. L’episodio è avvenuto intorno alle 9, all’altezza del ristorante “Il Fiaschetto”, a pochi metri dallo scalo ferroviario. Secondo quanto ricostruito, la donna di 37 anni ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra. In quel momento stava transitando un convoglio, ma per fortuna l’impatto è stato evitato. Il treno si è a quel punto fermato. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Pisa, che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Presenti anche le forze dell’ordine e il personale ferroviario per i rilievi del caso. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade vicino ai binari mentre passa il treno: paura alla stazione di Vecchiano