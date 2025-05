Cade nel vuoto per 10 metri sul sentiero | 78enne grave interviene l’elisoccorso da Como

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 maggio, a Mandello del Lario, dove un uomo di 78 anni è precipitato per 10 metri da un sentiero in una zona boschiva. L’elisoccorso, intervenuto da Como, ha classificato l’emergenza in codice rosso a causa dei traumi multipli riportati dal ferito.

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 maggio, a Mandello del Lario, sulla sponda lecchese dle Lago, dove un uomo di 78 anni è precipitato da un sentiero in una zona boschiva, riportando traumi multipli. L'intervento, classificato in codice rosso, ha richiesto l'attivazione.

