Cade mentre attraversa i binari | il treno si ferma in tempo prima di travolgerla

VECCHIANO – Paura nella mattinata di oggi e caos per i trasporti questa mattina (15 maggio) per un incidente. Una donna di 37 anni è caduta sui binari attraversandoli alla Bufalina, nel territorio del comune di Vecchiano. Fortunatamente il macchinista del treno regionale in transito è riuscito ad arrestare il mezzo evitando di investirla. La donna, comunque, si è ferita in modo non grave nell’attraversare i binari ed è stata condotta al pronto soccorso. Era in compagnia del fidanzato ed ancora non sono chiari i contorni dell’accaduto, su cui indaga la Polizia Ferroviaria. Il convoglio è stato fermo alcuni minuti prima di riprendere regolarmente la sua marcia, senza ulteriori intoppi. Ma l’incidente non ha mancato di creare ritardi sulla linea ferroviaria. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it