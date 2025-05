Cade dal marciapiede e muore | i parenti fanno causa al Comune

Rimini, 15 maggio 2025 – A distanza di nove anni dalla drammatica caduta costata la vita ad un uomo, i parenti hanno deciso di portare in tribunale il Comune di Rimini. Con una delibera approvata il 13 maggio scorso, la giunta ha deciso di costituirsi in giudizio nel procedimento promosso dai famigliari della vittima, che hanno presentato un ricorso per accertamento tecnico preventivo. Il fatto risale al 24 gennaio del 2016, quando l’uomo, uscendo da un ristorante nella zona di via della Repubblica, sarebbe rovinato a terra cadendo dal marciapiede, mentre percorreva il passaggio delimitato dalle fioriere esterne al locale. L’impatto gli provocò delle lesioni, da cui non si sarebbe più ripreso. Il decesso sopraggiunse poco più di un anno dopo, il 14 febbraio 2017. I figli della vittima – assistiti da legale e agendo sia in proprio che per conto della madre, nel frattempo deceduta – hanno avviato una procedura con l’obiettivo di ottenere la nomina di un consulente tecnico d’ufficio. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

