Una porta a vetri in cima alle scale sempre aperta con le forze dell’ordine che vanno e vengono. Per nove ore ieri nell’alloggio di Andrea Sempio, 37 anni, amico di Marco Poggi, il fratello di Chiara ora indagato in concorso per l’omicidio della ragazza, c’è stato un andirivieni di persone. Alle 6,30 l’uomo ha sentito suonare il campanello della sua abitazione di strada Ca’ Santa Maria Bianca per una perquisizione ordinata dalla procura di Pavia, la prima dal momento in cui la 26enne è stata uccisa. "Andrea Sempio è sereno - ha detto la sua avvocata Angela Taccia - ha dato ampia disponibilità, anzi per agevolare il lavoro degli agenti ha detto loro che nell’alloggio dove vive in affitto c’è anche un sottotetto. Voleva evitare che gli agenti dovessero tornare". Nel decreto di sequestro disposto dalla procura di Pavia nell’ambito dell’inchiesta su Andrea Sempio, i magistrati sollecitano i carabinieri del nucleo investigativo di Milano a cercare nelle abitazioni "qualsiasi cosa utile all’indagine" sul delitto di Garlasco. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caccia alla prova regina. Nove ore nell’abitazione del commesso Sempio: "Andrea non è preoccupato"