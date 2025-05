Cabinovia | ok della Commissione il popolo del no | Ignorate 3000 osservazioni torniamo in piazza

La VII commissione ha dato il via libera alla cabinovia, ignorando oltre 3000 osservazioni contrarie. Questa decisione è emersa dopo sole quattro ore di discussione, suscitando le proteste del "popolo del no", che annuncia un ritorno in piazza per far sentire la propria voce contro un progetto controverso.

Per la VII commissione la cabinovia si può fare. È quanto emerso questa mattina, il 15 maggio, dopo quattro ore di discussione. Il tempo previsto era ben più ampio – settimane, come nel caso del piano regolatore del 2015 –, ma dai consiglieri è arrivato il rifiuto di analizzare una ad una le più. 🔗Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Cabinovia: ok della Commissione, il popolo del no: "Ignorate 3000 osservazioni, torniamo in piazza"

