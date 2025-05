Ca' Foscari il nuovo presidente dell' assemblea degli studenti è Simone Rizzo

Oggi, giovedì 15 maggio, Simone Rizzo è stato eletto nuovo presidente dell'Assemblea della Rappresentanza Studentesca dell'Università Ca' Foscari. Il neo-eletto senatore accademico, scelto dopo le votazioni di aprile, guiderà il collegio che rappresenta le studentesse e gli studenti. Accanto a lui, sono stati nominati i vice presidenti...

