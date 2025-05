Bullismo e cyberbullismo due piaghe sociali da non sottovalutare

Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano due gravi piaghe sociali che colpiscono individui di tutte le età. Queste forme di violenza, sia fisica che psicologica, possono avere conseguenze devastanti per le vittime, compromettendo la loro salute mentale e il loro benessere. Affrontare e prevenire queste problematiche è fondamentale per costruire un ambiente sociale più sicuro e inclusivo.

Il bullismo si può definire come una forma di violenza verbale, fisica o psicologica praticata da una persona (bullo) o da un gruppo nei confronti di un'altra persona (vittima) in modo intenzionale e prolungato nel tempo, al fine di prevaricare e arrecare danno. Il bullismo genera nella vittima diversi sentimenti negativi. Quello che inizialmente sembra semplice imbarazzo, può nel tempo evolvere in un disagio costante nel vivere la propria vita, arrecando danni psicologici. Il cyberbullismo è una forma di bullismo praticata sui social media, che si serve di post, commenti, foto e video per ridicolizzare la vittima. Mentre il bullismo rimane un fenomeno circoscritto ad ambienti ristretti e ad un circolo di persone conosciute, i contenuti digitali possono essere condivisi in tutto il mondo e con persone sconosciute, rendendo duratura la diffusione dei contenuti e difficile la rimozione.

