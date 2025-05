Buffy | Sarah Michelle Gellar annuncia con un video la protagonista della serie reboot

Sarah Michelle Gellar, l'iconica protagonista di "Buffy l'ammazza-vampiri", ha svelato con un video che il reboot della serie avrà come protagonista Ryan Kiera Armstrong. L'attrice, già vista in "Star Wars: Skeleton Crew" e "Firestarter", promette di portare nuova energia all'universo della Cacciatrice, riaccendendo la magia e l'azione che hanno reso celebre il franchise.

L'universo di Buffy potrebbe presto tornare con una serie reboot e Sarah Michelle Gellar, interprete della Cacciatrice di vampiri, ha annunciato chi sarà la giovane star degli episodi. Hulu ha annunciato che sarà Ryan Kiera Armstrong, recentemente apparsa in Star Wars: Skeleton Crew e Firestarter, la protagonista del reboot di Buffy. L'attrice affiancherà Sarah Michelle Gellar, che ha avuto l'iconico ruolo della Cacciatrice nello show di Joss Whedon, nel pilot di cui è stata ordinata la produzione. La nuova protagonista Nel nuovo progetto Ryan Kiera Armstrong avrà la parte di una nuova cacciatrice di vampiri. Sarah Michelle Gellar, oltre a portare di nuovo sugli schermi Buffy Summers, sarà coinvolta nella nuova serie anche in veste di produttrice esecutiva. Chloé Zhao sarà la regista del pilot e lo script . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Buffy: Sarah Michelle Gellar annuncia con un video la protagonista della serie reboot

