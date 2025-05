Buffon svela | Mi vergogno per la frase sul bidone della spazzatura al posto del cuore ma ridirei tutto Ogni tanto ripenso a quello che mi diceva Allegri

Gianluigi Buffon, in occasione della presentazione del suo libro al Salone del Libro di Torino, riflette sulla sua straordinaria carriera alla Juventus. Tra aneddoti e rivelazioni, l’ex portiere condivide il suo pentimento per la famosa frase sul "bidone della spazzatura" e rivela i saggi insegnamenti di Allegri. Le sue parole regalano un affascinante spaccato della leggenda bianconera.

Buffon ripercorre la sua leggendaria carriera trascorsa principalmente alla Juve: le dichiarazioni dell’ex portiere. Gianluigi Buffon, al Salone del Libro di Torino dove oggi ha presentato il suo libro, ha ripercorso anche la sua lunga carriera. Le dichiarazioni della leggenda della Juventus riportate da TMW. ALLEGRI – «Allegri mi diceva: “Te gigione sei bellissimo perché vivi in un totale stato di incoscienza, ma questa è la tua forza”. Ogni tanto ci ripenso e penso che forse è vero». LE FRASI DOPO REAL-JUVE – «Uno dei punti più alti della mia carriera (ride ndr). Ora che è passato qualche anno mi vergogno di quello che ho detto. Avevo una certa età, rappresentavo qualcuno, ero il capitano. Le mie fortune o sfortune dipendevano solo da me. Però devo anche dire che se tornassi indietro ridirei tutto. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Buffon svela: «Mi vergogno per la frase sul bidone della spazzatura al posto del cuore, ma ridirei tutto. Ogni tanto ripenso a quello che mi diceva Allegri»

