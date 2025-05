Gigi Buffon ritorna sulla finale del Mondiale di Berlino 2006 e rivela un particolare a distanza di quasi 20 anni: la testata di Zidane è stata rivista in tv, prima volta dell’utilizzo del VAR. Sono trascorsi 19 anni da quella serata memorabile trascorsa a Berlino. Ma i ricordi sono ancora vividi per chi ha vissuto una finale al cardiopalma, di oltre 120 minuti più rigori. Una partita epica. Contro i rivali di sempre. Gigi Buffon (LaPresse) Gigi Buffon è stato ospite al Salone del libro di Torino ha presentato la sua opera “Cadere, rialzarsi, cadere rialzarsi” e ha avuto modo di raccontare alcuni aneddoti sulla sua carriera e sul suo vissuto negli spogliatoi. Il capo delegazione della Nazionale ne ha di storie da raccontare. E ha svelato in particolare tutto ciò che è successo dopo la testata di Zidane su Materazzi, che ha cambiato il corso della finale tra Italia-Francia ai Mondiali in Germania. 🔗Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Buffon spiazza, la verità su Zidane: “Non lo diranno mai, ma…”