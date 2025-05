Buffon racconta il blackout | “Ora che è passato qualche anno mi vergogno di quello che ho detto”

Gigi Buffon, ex portiere della Nazionale, torna a riflettere su quel controverso episodio della Champions del 2018, quando fu espulso nella partita Real Madrid-Juventus. Oggi, a distanza di anni, ammette con sincerità: "Mi vergogno di quello che ho detto". Riviviamo insieme quelle emozioni e le conseguenze di un momento che ha segnato la sua carriera.

Gigi Buffon ricorda ancora quella partita di Champions del 2018 Real Madrid-Juventus in cui fu espulso dall'arbitro Oliver. Celebre la frase nel post gara che oggi l'ex portiere della Nazionale ha ricordato: "Adesso però sono trascorsi alcuni anni e mi vergogno di quello che ho detto". 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Buffon racconta il blackout: “Ora che è passato qualche anno mi vergogno di quello che ho detto”

