Buffon | PSG-Inter? Io superpartes ma le finali li vince chi merita!

Gianluigi Buffon, ex portiere di fama mondiale, ha condiviso la sua opinione sulla finale di Champions League tra PSG e Inter. Con una carriera segnata da sconfitte e vittorie, Buffon sottolinea l'importanza del merito nelle grandi sfide. L'attesa per il match finale cresce, mentre l’Inter avvia i preparativi per affrontare il temibile avversario.

Buffon ha parlato di PSG-Inter, finalissima di Champions League. L’ex portiere, forte dei suoi precedenti amari, si esprime in questo modo. FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE – Cresce l’attesa per la finalissima di Champions tra PSG e Inter, tant’è che lo stesso club nerazzurro ha da poco avviato la prima distribuzione dei codici relativi all’acquisto dei biglietti per Monaco di Baviera. A parlare della grande partita del 31 maggio ci ha pensato anche Gianluigi Buffon. La leggenda azzurra, oggi capodelegazione della Nazionale di Luciano Spalletti, durante la presentazione del suo libro “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi”, al Salone del Libro di Torino, ha risposto così alla domanda. Le finali si devono vincere con merito, afferma Buffon. Le sue parole: « Ho un ruolo, in questo momento, che è federale superpartes. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Buffon: «PSG-Inter? Io superpartes, ma le finali li vince chi merita!»

