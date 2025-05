Gianluigi Buffon ha presentato quest’oggi la sua biografia “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi” al Salone del Libro di Torino. Durante l’evento, l’ex portiere della Nazionale ha affrontato numerosi temi riguardanti la sua carriera e il calcio in generale. Vi proponiamo le sue dichiarazioni riportate dai colleghi di Tuttomercatoewb.com. Le parole di Gianluigi Buffon. Innanzitutto, Buffon ha definito il suo libro «una metafora che ha rappresentato me per il ruolo e poi rappresenta tutti per tutta la vita. Se uno decide di essere protagonista, in questo percorso ci sono varie cadute, poi è importante trovare il motivo per rialzarsi». Sulle tue esperienze da calciatore? «Nella mia vita tutte le esperienze sono state importanti e bellissime. A Parma tre anni, alla Juve 19, un anno a Parigi ma in quel contesto ho creato legami e rapporti, il piacere di stare insieme. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Buffon e la testata di Zidane: “Feci da Var, li costrinsi a rivedere tutto alla tv”