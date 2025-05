Buco milionario dal fondo pubblico | funzionario casertano assolto dopo 10 anni

Si chiude un capitolo lungo e complesso per Domenico Mastroianni, 76enne ex funzionario della Ragioneria dello Stato di Liberi, assolto dopo un decennio di tormento giudiziario. Coinvolto nell'indagine sul colossale buco milionario dei fondi pubblici destinati a opere in Palermo, la sentenza della Cassazione segna la fine di un incubo per l'ex funzionario.

