btp italiani meno sicuri dei bund sono i peggiori titoli di stato dell eurozona

Durante il question time al Senato, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato che, vista la discesa dello spread tra titoli di Stato italiani e tedeschi sotto i 100 punti, i Btp sono più sicure dei Bund di Berlino. In realtà per ottenere un risultato simile, lo spread dovrebbe scendere sotto lo zero, non sotto 100 punti. L’analisi della presidenza del Consiglio sui titoli di Stato italiani non è però errata solo nel confronto con quelli tedeschi. Il calo dei rendimenti è comune a tutti i Paesi europei e non è una caratteristica italiana. Relativamente al resto dell’Ue, i Btp rimangono in assoluto il prodotto più rischioso, con rendimenti più alti anche di Paesi come la Grecia, che hanno problemi di debito simili a quelli dell’Italia. Cosa significa che lo spread è sotto 100 punti. 🔗Leggi su Quifinanza.it

