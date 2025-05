Bruxelles censura i non allineati

Bruxelles intensifica la censura nei confronti dei media non allineati. In un recente dibattito sulla libertà di stampa in Italia, l'Europarlamento ha invitato solo i direttori di «Fanpage» e «Report». Jacopo Coghe, di Pro Vita, annuncia una lettera di protesta indirizzata a Ursula von der Leyen. Scopri di più sulla questione.

A riferire sulla libertà di stampa in Italia, l’Europarlamento chiama solo i direttori «Fanpage» e «Report». Jacopo Coghe (Pro Vita): «Scriverò una lettera di protesta a Ursula». 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Bruxelles censura i non allineati

Ne parlano su altre fonti

Bruxelles censura chi non è di sinistra. Ecco la conferenza degli esclusi

Lo riporta msn.com: La conferenza stampa "parallela" degli esclusi dalla commissione Libe: Tommaso Cerno, direttore del quotidiano Il Tempo, Manuela Biancospino, fondatrice dell'associazione Giornaliste Italiane e Jacopo ...

Libertà di stampa, la conferenza a Bruxelles dopo la censura Ue a Il Tempo: diretta streaming

Da iltempo.it: L' Ue parla di diritti e libertà di stampa ma mette il bavaglio a Il Tempo . Il più classico dei cortocircuiti ideologici va in ...

L’Italia di Meloni vista da Bruxelles: diritti in caduta, libertà sotto attacco. Ma FdI inscena una conferenza parallela

Segnala editorialedomani.it: «Fascismo rosso», «censura arcobaleno» e giornaliste di destra discriminate: è questa l’Italia immaginaria che i meloniani raccontano al Parlamento europeo. Mentre crolliamo al 35esimo posto nella Rai ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Recovery Fund : Nel 2021 Bruxelles emetterà 80 mld bond

Nel 2021 Bruxelles emetterà 80.000 milioni di obbligazioni. Una volta finalizzate le ratifiche del Recovery Fund, la Commissione Ue annuncia il piano di emissioni obbligazionarie che finanzierà il progetto Next Generation, sulla base della stima iniziale dei contributi e dei prestiti richiesti dagli Stati, ma che verrà aggiornato a settembre quando sarà chiara la stima dei fabbisogni per gli ultimi mesi dell'anno.