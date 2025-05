Brutta caduta in zona impervia | donna soccorsa con l' elicottero in Valsassina

Oggi pomeriggio, un intervento dell'elicottero del 118 si è reso necessario in Valsassina per soccorrere una donna rimasta ferita in seguito a una brutta caduta in una zona impervia. L'incidente si è verificato poco dopo le 14.30 nel comune di Cremeno, richiedendo l’intervento tempestivo dei soccorsi.

E' dovuto intervenire anche l'elicottero del 118 oggi pomeriggio sulle montagne della Valsassina per soccorrere una donna rimasta ferita a seguito una brutta caduta in una zona impervia. L'infortunio è avvenuto poco dopo le 14.30 di giovedì 15 maggio nel territorio comunale di Cremeno.

