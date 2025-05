Bruno Ferrarese l' imprenditore veneto nel caos di Tripoli | La notte è stata un inferno ora vogliamo solo scappare

Bruno Ferrarese, imprenditore veneto, racconta la sua terribile notte a Tripoli, trasformata in un inferno di paura e caos. Tra spari e esplosioni, la sua unica speranza è fuggire da una situazione sempre più insostenibile. Un’esperienza drammatica che segnerà per sempre il suo percorso e la sua visione del mondo.

«La scorsa notte a Tripoli è stata un inferno, non abbiamo chiuso occhio, abbiamo sentito spari di tutti i tipi, colpi a ripetizione, esplosioni, scorrazzavano con i pick-up con le. 🔗Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Bruno Ferrarese, l'imprenditore veneto nel caos di Tripoli: «La notte è stata un inferno, ora vogliamo solo scappare»

Bruno Ferrarese, l'imprenditore veneto nel caos di Tripoli: «La notte è stata un inferno, ora vogliamo solo scappare»

Scontri in Libia, l'imprenditore bloccato a Tripoli: «Asserragliati in hotel tra gli spari. Abbiamo paura»

L'imprenditore veneto Bruno Ferrarese nel caos di Tripoli: «La notte è stata un inferno, ora vogliamo solo scappare» VIDEO

