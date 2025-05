brum digitalizza il settore delle patenti e raccoglie altri 35 milioni di euro

BRUM, la startup del Gruppo OneDay, sta rivoluzionando il settore delle patenti in Italia con un nuovo round di investimento da 3,5 milioni di euro, dopo i 600mila raccolti precedentemente. L’obiettivo è digitalizzare l’iter di studio della patente e ampliare il servizio in nuove città , rendendo il processo più accessibile e moderno.

Leonardo Maria Del Vecchio entra in Brum Capital, società che prepara ai test per la patente

Leonardo Maria Del Vecchio con la sua holding di investimenti Lmdv Capital è appena entrato con il 3,83% nel capitale di Brum Education, nata per preparare alle prove di guida per il conseguimento

