Bruce Springsteen si scaglia contro Donald Trump e i suoi | Perseguitano chi fa uso del diritto alla libertà di parola e si schierano coi dittatori

Ieri sera, il cantautore statunitense Bruce Springsteeen ha dato il via suo tour europeo Land of Hope and Dreams. Il suo concerto al Co-op Live di Manchester, data 0 della tournée, è stato ad alto tasso politico, e il cantautore statunitense è stato piuttosto duro con Donald Trump. La rockstar ha invitato i presenti -e non solo- alla resistenza democratica collettiva nei confronti della sua amministrazione. Dopo aver eseguito i brani Land of Hope and Dreams, title track del tour, e Death to My Hometown, si è infatti lasciato andare a un lungo appello. «Casa mia, l’America che amo, l’America di cui ho scritto e che è stata un faro di speranza e libertà per duecentocinquant’anni, è ora nelle mani di un’amministrazione corrotta, incompetente e traditrice. Questa sera chiediamo a tutti coloro che credono nella democrazia e nel meglio dello spirito americano di alzarsi con noi, di alzare la voce contro l’autoritarismo e di far risuonare la libertà», ha dichiarato The Boss dal palcoscenico della città inglese. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

