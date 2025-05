Bruce Springsteen contro Trump | L’America che amo è nelle mani di un’amministrazione corrotta

Roma, 15 maggio 2025 – Quello che è arrivato dal palco di Manchester, in occasione della prima data del suo tour europeo ‘Land of Hope and Dreams’, è stato un attacco frontale, senza ‘se’ e senza ‘ma’. Bruce Springsteen ha pronunciato parole durissime nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e della sua amministrazione. Ecco cosa ha detto. “Siamo nelle mani di corrotti, incompetenti e incapaci”. “La E Street Band è qui stasera per invocare il potere giusto dell'arte, della musica, del rock and roll, in tempi pericolosi”, ha detto il Boss al pubblico di Manchester subito dopo essere salito sul palco. Ma questo è stato solo l’inizio. “La mia patria, l'America che amo, l'America di cui ho scritto, e che è stata un faro di speranza e libertà per 250 anni, è attualmente nelle mani di un'amministrazione corrotta, incompetente e traditrice”. 🔗Leggi su Quotidiano.net

