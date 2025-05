Nei giorni in cui tanto si dibatte della presunta faida con David e Victoria Beckham, il figlio Brooklyn e la moglie, Nicola Peltz, sono stati ospiti nientemeno che di Meghan Markle e il principe Harry, che hanno organizzato una cena nella loro villa di Montecito. Brooklyn Beckham e Nicola Peltz a cena dai Sussex. Beckham e la moglie, in realtĂ , non sarebbero stati invitati direttamente dai Sussex, come spiega People: a invitarli degli amici vicini alla coppia, e l’invito sarebbe arrivato prima dei (tanti) party organizzati da Victoria per celebrare i 50 anni di David. Feste a cui, come è noto, non si sono presentati nĂ© Brooklyn, primogenito della coppia, nĂ© la moglie. GUARDA LE FOTO Da Helen Mirren a David e Victoria Beckham, tutti a cena da re Carlo. Una fonte ha riferito a People che Brooklyn e Nicola, marito e moglie dal 2022, rientravano nella lista degli ospiti “aggiuntivi”, e che entrambi «sono stati benissimo, e hanno trovato Harry e Meghan molto gentili, generosi e ospitali ». 🔗Leggi su Amica.it

© Amica.it - Brooklyn Beckham e Nicola Peltz a cena da Harry e Meghan nella villa di Montecito