Brock. La paura del tasso, Antony McGowan, Rizzoli Di Antony McGowan avevamo letto con grande piacere "Il volo dell'allodola" uscito per Rizzoli nel 2021. Nel 2024 nella collana "best BUR" di Rizzoli sono arrivati in libreria anche gli altri romanzi della serie "Brock", "Pike", "Rook" e "Lark". 🔗Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - "Brock. La paura del tasso". Un romanzo molto avventuroso e molto duro