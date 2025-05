Bring Her Back | il trailer del nuovo thriller horror dei registi di Talk to Me

Inizia l'attesa per "Bring Her Back", il nuovo thriller horror dei talentuosi fratelli Danny e Michael Philippou, già noti per "Talk to Me". A24 ha appena rilasciato il trailer, offrendo un'anticipazione inquietante di ciò che ci aspetta nelle sale a fine maggio. Preparatevi a un' esperienza cinematografica che promette brividi e suspense.

Le prime immagini del prossimo lungometraggio diretto dai fratelli Danny e Michael Philippou, in uscita al cinema a fine maggio. A24 ha deciso di pubblicare un nuovo trailer di Bring Her Back, il prossimo thriller horror diretto dal duo di registi Danny e Michael Philippou, che uscirà nelle sale cinematografiche a fine maggio. Nelle prime sequenze mostrate nel trailer si vede il personaggio di Sally Hawkins, candidata all'Oscar per La forma dell'acqua, nel ruolo di una premurosa madre affidataria. Il nuovo horror dei fratelli Philippou Il trailer mostra il personaggio di Hawkins che si rivelerà essere tutt'altro rispetto alle premesse. I suoi figli affidatari si renderanno presto conto di quanto sia diversa appena inizierà a compiere azioni strane e disturbanti. . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bring Her Back: il trailer del nuovo thriller horror dei registi di Talk to Me

Approfondimenti da altre fonti

Bring Her Back: il trailer del nuovo thriller horror dei registi di Talk to Me

Si legge su movieplayer.it: Le prime immagini del prossimo lungometraggio diretto dai fratelli Danny e Michael Philippou, in uscita al cinema a fine maggio.

Bring Her Back | Un nuovo incubo firmato Philippou’s brothers

Lo riporta universalmovies.it: A24 ha diffuso in rete il nuovo inquietante trailer di Bring Her Back, il nuovo horror diretto dai fratelli Philippou.

'Bring Her Back' trailer: 'Talk to Me' directors' next film is here to terrify you

Scrive mashable.com: As the trailer above reveals, Laura lost her young daughter Cathy (Mischa Heywood). Still reeling from grief, she claims that she never truly found a way to cope with Cathy being gone. Instead, she ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Back 4 Blood svela le funzionalità per PC

Oggi Warner Bros. Games e Turtle Rock Studios hanno svelato un nuovo trailer di Back 4 Blood che mostra l'azione dello sparatutto zombi cooperativo su PC.