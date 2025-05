Brighton pesca ancora in Sudamerica | accordo per Cuiabano del Botafogo – Il Report di The Athletic

Il Brighton & Hove Albion prosegue la sua ambiziosa strategia di rafforzamento, puntando su talenti emergenti dal Sudamerica. Secondo quanto riportato da The Athletic, il club inglese ha raggiunto un accordo per l'acquisto di un promettente giocatore dal Botafogo, confermando così il suo impegno nel valorizzare giovani talenti sul palcoscenico internazionale.

Il Brighton vuole rinforzare a tutti i costi la sua squadra: arriva un gioiello direttamente dal Botafogo Il Brighton & Hove Albion continua la sua prolifica strategia di scouting in Sudamerica e, secondo quanto riportato dal prestigioso sito d’informazione sportiva The Athletic, sarebbe ormai ai dettagli per assicurarsi le prestazioni di Cuiabano, talentuoso terzino sinistro . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Brighton pesca ancora in Sudamerica: accordo per Cuiabano del Botafogo – Il Report di The Athletic

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Brighton pesca ancora in Sudamerica: accordo per Cuiabano del Botafogo – Il Report di The Athletic

Scrive calcionews24.com: Il Brighton vuole rinforzare a tutti i costi la sua squadra: arriva un gioiello direttamente dal Botafogo Il Brighton & Hove Albion continua la sua prolifica strategia di scouting in Sudamerica e, sec ...

Ue, accordo sulle quote per la pesca

Segnala msn.com: Secondo il testo dell’accordo, i giorni di pesca a strascico vengono comunque ridotti del 66% nelle acque spagnole e francesi. Allo stesso modo, i limiti di cattura per il gambero blu e rosso ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tifosi del Brighton Feriti a Roma: Aggressione Prima del Match di Europa League

Nella notte precedente al match di Europa League tra Roma e Brighton, due tifosi inglesi sono stati vittime di un'aggressione a Roma.