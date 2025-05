Bridgerton stagione 4 | quando esce cast trama Nuovo trailer

La tanto attesa quarta stagione di Bridgerton, in arrivo nel 2026, si concentra su Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson. Netflix ha recentemente rilasciato un nuovo trailer e annunciato il rinnovo per una quinta e sesta stagione. Scopriamo di più su cast, trama e le emozioni che ci attendono!

(Adnkronos) – Netflix ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Bridgerton per una quinta e una sesta stagione. E nel frattempo dell'attesa stagione 4, in arrivo nel 2026, incentrata su Benedict Bridgerton (interpretato da Luke Thompson), ha rilasciato un nuovo trailer. Sembra che qualcuno abbia finalmente catturato l'attenzione del bohemien secondogenito della famiglia che, contrariamente ai . L'articolo Bridgerton, stagione 4: quando esce, cast, trama. Nuovo trailer proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Bridgerton, stagione 4: quando esce, cast, trama. Nuovo trailer

