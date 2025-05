Bridgerton – Stagione 4 | Benedict arriva al ballo in maschera nella sneak peek

"Bridgerton" torna con la sua quarta stagione, attesa per il 2026, e si concentra su Benedict, interpretato da Luke Thompson. Nella sneak peek, il personaggio fa il suo ingresso al ballo in maschera, promettendo colpi di scena e romanticismo. Nel frattanto, Netflix ha ufficialmente rinnovato la serie per una quinta e una sesta stagione.

Bridgerton – Stagione 4: Benedict arriva al ballo in maschera nella sneak peek Netflix ha annunciato ufficialmente il rinnovo di “ Bridgerton ” per una quinta e una sesta stagione. L’attesissima quarta stagione, in arrivo nel 2026, sarà incentrata su Benedict (interpretato da Luke Thompson ), il bohemien secondogenito della famiglia. Contrariamente ai suoi fratelli, Benedict non è pronto a sistemarsi. almeno fino a quando non incontra una misteriosa e affascinante Lady in Silver durante il ballo in maschera organizzato da sua madre. Lanciata nel 2020 da Netflix e Shondaland, la serie ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, diventando un fenomeno globale. Le sue tre stagioni si sono tutte classificate tra le serie più popolari di sempre su Netflix, con la Stagione 1 al 5º posto e la Stagione 3 al 7º posto nella classifica attuale. 🔗Leggi su Cinefilos.it

