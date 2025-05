Bridgerton confermato per altre due stagioni ma intanto si aspetta ancora la quarta

"Bridgerton", il popolare drama Netflix, continua a stupire i fan con la conferma di altre due stagioni in arrivo. Tuttavia, l'attesa per la quarta stagione, che avrà come protagonista Benedict, si fa sempre più lunga. I telespettatori restano sintonizzati, curiosi di scoprire nuovi intrecci romantici e drammi nell'affascinante mondo dell'alta società.

