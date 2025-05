Bridgerton 4 si avvicina | la prima sequenza e la conferma di altre due stagioni

La quarta stagione di Bridgerton si avvicina, accompagnata dall'annuncio di altre due stagioni future. Sebbene il debutto sia previsto per il 2026, Netflix stuzzica la curiosità dei fan rivelando la scena clou dell'incontro tra Benedict e Sophie Beckett, promettendo emozioni e colpi di scena indimenticabili. Prepariamoci a tornare nel mondo affascinante della nobiltà!

La nuova stagione arriver√† nel 2026 ma, intanto, Netflix incuriosisce il pubblico svelando la scena clou dell'incontro tra Benedict e Sophie Beckett 🔗Leggi su Vanityfair.it ¬© Vanityfair.it - Bridgerton 4 si avvicina: la prima sequenza e la conferma di altre due stagioni

