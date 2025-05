Bridgerton 4 c’è la data d’uscita E Netflix conferma la 5 e 6 stagione

Ottime notizie per i fan di Bridgerton: Netflix ha annunciato la data d'uscita della quarta stagione e ha confermato la produzione di una quinta e una sesta! Il nuovo capitolo seguirà le avventure dell'anticonformista Benedict, promettendo romanticismo e balli in costume per mantenere vivo il fascino della serie.

Ottime notizie per gli amanti delle serie romantiche e dei balli in costume: Netflix ha confermato ufficialmente che Bridgerton avrà una quinta e una sesta stagione. Inoltre, la piattaforma streaming ha annunciato che l’attesissimo quarto capitolo, con al centro della trama l’anticonformista Benedict Bridgerton, debutterà nel 2026. Bridgerton 4: quando esce, trama, cast. Netflix ha condiviso sul web un nuovo teaser di Bridgerton 4, in cui si vede il nuovo protagonista della stagione Benedict ad una festa in maschera. Nella clip, Benedict (il confermato Luke Thompson, presente fin dal primo episodio) incrocia lo sguardo di Sophie Baek a un ballo in maschera, alludendo a una storia d’amore segnata dal mistero e dall’attrazione immediata. “Oh mio Dio. Sembra che qualcuno abbia finalmente catturato l’attenzione del signor Benedict Bridgerton. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Bridgerton 4, c’è la data d’uscita. E Netflix conferma la 5 e 6 stagione

