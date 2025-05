Brescia | L' ho Fatto tutto io

Brescia si prepara a vivere una giornata magica! Domenica 18 maggio, Piazza della Vittoria si trasformerà in un vibrante palcoscenico di creatività, con oltre 60 banchi di artisti, artigiani e creativi. Dalle 10 alle 19, sarà possibile ammirare e acquistare opere uniche, frutto di passione e originalità. Un'autentica celebrazione dell'artigianato!

Un'esplosione di creatività e passione torna a colorare Piazza della Vittoria a Brescia! Domenica 18 maggio, dalle 10 alle 19, oltre 60 banchi di artisti, artigiani e creativi incanteranno con opere uniche, realizzate a mano con cura e originalità. Un evento che celebra l'artigianato autentico.

Brescia, la maglia numero 9 di Spillo Altobelli diventa profetica

Scrive giornaledibrescia.it: A sbloccare l’incontro con la Reggiana è Flavio Bianchi, con lo stesso numero dell’ex attaccante durante la stagione ’89/’90 ...

Cittadella-Brescia, Dal Canto: “Mi prendo tutte le responsabilità, abbiamo fatto confusione senza un senso”

Segnala informazione.it: Il Brescia non molla e batte il Cittadella 1-0 nel posticipo della 36esima giornata della Serie B. (Corriere Brescia) Pesantissima sconfitta interna del Cittadella, che perde anche col Brescia 1-0 ...

Brescia, Maran: "Pisa da affrontare senza paura. Rinvio? Avrei fatto slittare il calendario"

Lo riporta tuttomercatoweb.com: Questo è il pensiero del tecnico del Brescia Rolando Maran alla viglia ... “Passiamo da una possibile sfida salvezza contro la Reggiana al faccia a faccia con una pretendente alla promozione ...

