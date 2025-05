Brasile boom delle bambole reborn

In Brasile, la passione per le bambole reborn ha raggiunto proporzioni straordinarie, trasformando queste creazioni in veri e propri membri della famiglia. Le bambole, realistici simulacri di neonati, vengono trattate con cura e affetto, dando vita a un fenomeno sociale che ha spinto Rio de Janeiro a proclamare una “Giornata della cicogna reborn” per onorarle.

In Brasile è esplosa la mania delle "reborn", bambole iperrealistiche trattate come neonati veri: vengono allattate, vestite, portate al parco e persino "visitate" dai medici in video virali. Il fenomeno è così diffuso che Rio de Janeiro ha istituito la "Giornata della cicogna reborn" per celebrare le artigiane che le creano. Mentre i social si riempiono di contenuti tra entusiasmo e sarcasmo, gli esperti segnalano anche effetti positivi: le reborn aiutano persone con disabilità cognitive o lutti a migliorare l'umore e il benessere emotivo.

