L'intreccio di tre cori per canti e musiche sacre. E poi i virtuosismi di due talentuosi pianisti e una celebrazione vocale della figura di Maria. A Lissone domani alle 21 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, in piazza Giovanni XXIII, andrà in scena il concerto "Laudato Sì- Elevazione musicale", che vedrà esibirsi assieme 3 ensemble vocali, ossia il Coro Città di Lissone diretto da Timoteo Minò, la Corale Giuseppe Verdi guidata da Annalisa Ferrario e la Corale Vincenzo Bellini condotta da Pino Cazzaniga. Insieme guideranno in una riflessione su pace e ambiente. Sempre domani alle 21 a Carate, nella Basilica romanica dei Santi Pietro e Paolo ad Agliate, in via Cavour, suoneranno i pianisti Francesco Ricci e Carlo Solinas per la rassegna "Il Mese della Musica" organizzata dal Comune, iniziativa che si concluderà sabato 24 con l'esibizione del quartetto d'archi Quartetto Guadagnini.

© Ilgiorno.it - Brani sacri, cori e pianisti. Sette note per riflettere sulla pace e l’ambiente