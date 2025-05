Bradisismo il Comune annulla l' appuntamento con i cittadini flegrei | Non ci hanno neanche avvisato

Il Comune di Napoli annulla l'incontro previsto con i cittadini flegrei, suscitando malcontento tra i residenti proprio nel momento in cui la vicinanza delle istituzioni sarebbe cruciale. In pieno sciame sismico, la mancanza di comunicazione da parte delle autorità mette in luce una preoccupante disconnessione tra il governo locale e la comunità .

Proprio mentre ci sarebbe bisogno, a sciame sismico in corso, di una maggiore vicinanza delle istituzioni ai cittadini, a quanto pare il Comune di Napoli si è negato a un gruppo di residenti flegrei. "L’incontro previsto per questo pomeriggio con i diversi assessori del Comune di Napoli. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Bradisismo, il Comune annulla l'appuntamento con i cittadini flegrei: "Non ci hanno neanche avvisato"

