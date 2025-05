"Servono misure più efficaci, non si può vivere nella paura", è l'appello, in risposta alle parole del Ministro Nordio, di Raffaella Marruocco sorella di una donna vittima di femminicidio per mano del marito che era sottoposto alla misura del braccialetto elettronico L'articolo Braccialetto elettronico, Nordio: “Rifugiarsi in chiesa o farmacia” e scoppia la bufera sull’inefficacia proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it

