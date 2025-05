Braccialetto elettronico Nordio | Lo strumento dà l’allerta ma la vittima poi deve trovare un rifugio

Roma, 15 maggio 2025 – Rischiano di aprire un nuovo fronte polemico le parole del ministro della giustizia Carlo Nordio sul braccialetto elettronico nel corso del question time in Senato. "Il suo funzionamento è molto spesso incompatibile con i mezzi di trasporto delle persone: nel momento dell'allarme nei confronti di una persona, molto spesso la vittima si trova ad una distanza non compatibile con l'intervento delle forze dell'ordine – ha dichiarato il Guardasigilli –. Dobbiamo coniugare questi due elementi dando un'allerta alla vittima, affinché sia in grado – nel momento in cui coglie questo momento di pericolo – di trovare delle forme di autodifesa, magari rifugiandosi in una chiesa o in una farmacia, in un luogo più o meno protetto". "Se si ritiene che dieci chilometri siano sufficienti per tenere a distanza la potenziale vittima dal potenziale aggressore – ha proseguito –, molto spesso la comunicazione funziona ma, in quei minuti in cui funziona l'avvertimento o il warning, i mezzi di trasporto del potenziale aggressore sono già riusciti a raggiungere la vittima". 🔗Leggi su Quotidiano.net

