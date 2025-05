Durante il question time al Senato, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha espresso alcune criticità sul funzionamento dei braccialetti elettronici utilizzati nei casi di violenza sulle donne, sottolineando come «il funzionamento è molto spesso incompatibile con i mezzi di trasporto delle persone ». Il problema evidenziato è relativo al tempo di reazione rispetto alla distanza tra aggressore e vittima: «nel momento dell’allarme nei confronti di una persona, molto spesso la vittima si trova ad una distanza non compatibile con l’intervento delle forze dell’ordine». Poi le parole che hanno sollevato diverse polemiche, con la vittima che dovrebbe «trovare delle forme di autodifesa, magari rifugiandosi in una chiesa o in una farmacia, in un luogo più o meno protetto». Articolo completo: Braccialetto elettronico, Nordio al Senato: «Non basta l’alert, la vittima trovi un rifugio sicuro» dal blog Lettera43 🔗Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Braccialetto elettronico, Nordio al Senato: «Non basta l’alert, la vittima trovi un rifugio sicuro»